- In cadrul Programului Național de Reziliența și Redresare va funcționa și un ”cloud guvernamental”, care va lega bazele de date ale tuturor ministerelor pentru a se lucra integrat. Proiectul nu este unul nou, ideea fiind lansata in anul 2018, in mandatul Vioricai Dancila, dar atunci costa 45 de milioane…

- Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) este un program foarte important pentru Romania, din banii alocati urmand a fi finantate cu sume mari trei sectoare importante: Transporturi – 6,7 miliarde de euro, Educatia – 3,6 miliarde de euro si Sanatatea – 2,4 miliarde de euro, a afirmat premierul…

- Documentul integral al Planului Național de Redresare și Reziliența a fost facut public. In total, Romania ar primi 14,248 miliarde sub forma de grant și aproximativ 14,935 miliarde sub forma de imprumuri pentru un total de 29,2 miliarde euro.

- Europarlamentarul PSD, Victor Negrescu, susține ca vizita premierului Florin Cițu, la Bruxelles, acolo unde s-a discutat despre Programul Național de Reziliența și Redresare, a fost un eșec. Mai mult, Negrescu arata ca, de fapt, Romania nu a negociat nimic și a acceptat ceea ce i s-a oferit.…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a declarat miercuri seara, 28 aprilie ca in sedinta de coalitie s-a agreat un Plan National de Redresare si Rezilienta (PNRR) de 29 de miliarde de euro, urmand sa mearga la Bruxelles, impreuna cu premierul Florin Citu, pentru negocierile…

- Premierul Florin Cîtu crede ca Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) va fi unul bun, care va reprezenta interesele României. Premierul a mai spus ca actuala legislație prevede ca "ordonantorul negocierilor (n.r. cu Comisia Europeana) este premierul României"."Am…

- Vicepremierul Dan Barna a declarat luni ca, in privinta proiectelor din Planul National de Redresare si Rezilienta, Comisia Europeana a apreciat componentele de educatie, infrastructura de sanatate, feroviara si impaduriri. "Comisia Europeana a apreciat unele componente (din proiectul prezentat…

- Ministrul agriculturii, Adrian Oros, a declarat, joi, la Digi24 ca a aflat de observațiile pe care Comisia Europeana le are in legatura cu fondurile pentru irigații cuprinse in Planul Național pentru Redresare și Reziliența, dar Romania iși susține in continuare acest proiect la Bruxelles.