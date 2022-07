Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a declarat, miercuri, ca termenul limita pentru indeplinirea jalonului din Planul National de Redresare si Rezilienta privind pensiile speciale este luna decembrie a acestui an, precizand, totodata, ca in toamna va fi reluata renegocierea…

- Guvernul a adoptat miercuri un proiect de Hotarare prin care se indeplineste un jalon din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) privind acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile pentru proiectele ce sunt finantate din componenta noua, suport pentru sectorul privat,…

- Surse guvernamentale au declarat luni, pentru Digi24.ro, ca Romania nu va renunța la cota unica pentru ca „suntem obligați prin PNRR”. In același timp, prin Planul Național de Redresare și Reziliența țara noastra și-a asumat sa renunțe treptat la excepțiile din Codul Fiscal.

- PSD va propune, in cadrul coalitiei, supraimpozitarea cu 40% a sumelor din veniturile salariale din sistemul bugetar care depasesc salariul presedintelui Romaniei, supraimpozitarea in doua trepte a pensiilor speciale, sistem progresiv de deduceri pentru salariile sub 4.500 de lei, contributie pentru…

- ”Foaia de Parcurs fixeaza termenii, conditiile si etapele procesului de aderare a Romaniei la Organizatie si urmareste alinierea legislatiei, politicilor si practicilor interne cu cele ale OCDE. Documentul mentioneaza comitetele sectoriale care vor evalua conformitatea cu legislatia si practicile OCDE,…

- Reforma pensiilor nu vizeaza doar pensiile speciale, ci tot sistemul de pensii: va fi o formula noua de calcul, va fi modificata varsta de pensionare și vor fi noi criterii de indexare. Pensii 2022. Romania și-a asumat prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) ca nu va introduce categorii…

- Modificari in PNRR: pensiile speciale vor fi raționalizate. O noua formula de calcul pentru pensiile noi și pentru cele in plata Romania și-a asumat prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) ca nu va introduce categorii noi și pe cele actuale le va raționaliza, iar doar pensiile speciale…