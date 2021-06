Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea a inventat un al 28-lea stat al UE in Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) prezentat Comisiei Europene Deputatul PSD Daniel Lungu a sesizat eroarea menționata in PNRR, fapt pentru care a și adresat o intrebare oficiala ministrului…

- „Recent, premierul Romaniei a prezentat „triumfator" in Parlament, in linii foarte generale, Planul Național de Redresare și Reziliența al țarii noastre, depus in sfarșit la Bruxelles, dupa mai multe tentative nereușite ale actualului titular al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene. Documentul…

- Cristian Ghinea: Noua lege va descuraja ieșirea anticipata la pensie Ministrul investițiilor și proiectelor europene, Cristian Ghinea. Foto: https://mfe.gov.ro. Autoritațile române vor sa aloce prin PNRR, pentru reformele fiscale și pentru reforma sistemului de pensii, aproape o jumatate…

- Planul National de Redresare si Rezilienta a fost publicat miercuri pe site-ul Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene, acesta avand o alocare totala de 29,2 miliarde euro. "Am gandit toate detaliile din Plan astfel incat sa fie cu adevarat o poveste de succes, cu toate proiectele si transformarile…

- Planul National de Redresare si Rezilienta a fost prezentat miercuri de premierul Florin Cițu, vicepremierii Dan Barna și Kelemen Hunor si ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, care este in aceasta seara invitat la Tema Zilei de la Telejurnalul de la ora

- Purtatorul de cuvant al PSD, Radu Oprea, a declarat, luni, ca Planul National de Redresare si Rezilienta care a fost prezentat social-democratilor de Guvern cuprinde "un set de documente incoerente", care nu au o legatura unele cu altele pe diverse capitole, fara a acoperi intreaga tematica. "Am fost…

- Deputatul Daniel Suciu (PSD BN): „Ceea ce era previzil s-a intamplat. Vestitul PNRR a fost balmajit de actualul Guvern iar Comisia Europeana evident ca ne-a trimis la plimbare…” Deputatul PSD BN Daniel Suciu a criticat felul in care actualul Guvern s-a ocupat de Planul Național de Redresare și Reziliența.…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) a trimis Comisiei Europene toate componentele extinse din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), iar ministrul de resort Cristian Ghinea va discuta aplicat la Bruxelles in perioada 12-16 aprilie. „Toate tarile care au prezentat public…