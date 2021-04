Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, a anuntat ca Romania va depune la Comisia Europeana Planul National de Redresare si Rezilienta pe 31 mai. El a adaugat ca niciun proiect nu a fost respins, deoarece nimic nu a fost depus oficial, și ca in acest moment au loc negocieri tehnice cu reprezentanții…

- Proiectul in valoare de 600 de milioane de euro privind conectarea unor localitați la gaze naturale, din Planul Național de Redresare și Reziliența a fost respins de Comisia Europeana. De asemenea, nu a fost aprobat nici proiectul Guvernului care prevedea alocarea a 2,5 miliarde de euro pentru irigații,…

- Președintele PNL Ludovic Orban s-a declarat nemulțumit de modul in care acționeaza ministrul investițiilor și proiectelor europene, Cristian Ghinea, in legatura cu Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Luni dimineața, in ședința Biroului Executiv Național (BExN) al PNL, Orban le-a cerut…

- In Planul Național de Redresare și Reziliența propus de Romania instituțiilor europene, programele de finanțare ale sectorului energetic ar valora 1,3 miliarde de euro. Principiile de la care pornesc propunerile Romaniei respecta cu strictețe recomandarile Comisiei Europene, fara a se preciza insa care…

- Romania va putea incasa sume de la Comisia Europeana, in primii doi ani, in baza indeplinirii unor pasi sau a unor reforme care nu sunt bazate pe proiecte, a anuntat Marius Vasiliu, secretar de stat in Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, in cadrul consultarilor privind actualizarea Planului…

- Cu 0,3% din aceasta suma, Romania ar fi putut scapa definitiv de problema grupurilor sanitare din școli. Comisia Europeana a trimis observatii asupra unor componente ale Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), iar realitatea este ca Romania nu a transmis un Plan ci doar niste bucati, a…

