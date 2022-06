Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a transmis, marti, Comisiei Europene, prima cerere de plata din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliența (PNRR), in valoare de aproximativ 3 miliarde de euro. Din aceasta suma, 2,03 miliarde euro reprezinta sprijin financiar nerambursabil, iar 0,90 miliarde euro sprijin sub forma de imprumut. Din suma solicitata spre […] Articolul PNRR: A fost transmisa Comisiei Europene prima cerere de plata in valoare de 3 miliarde euro apare prima data in Curierul National .