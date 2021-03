PNRR/ 77 milioane de euro alocaţi industriilor creative Bugetul initial de negociere alocat industriilor creative, in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, este de 77 de milioane de euro. Potrivit documentului, care va fi supus dezbaterii publice, reformele si investitiile aferente acestei componente vizeaza cresterea rezilientei sectoarelor culturale si creative din Romania si reformarea sistemului de finantare a creativitatii cultural-artistice in vederea asigurarii sustenabilitatii pe termen lung. De asemenea, se au in vedere: sprijinirea redresarii sectorului cultural prin relansarea activitatilor culturale ale operatorilor culturali… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

