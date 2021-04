Stiri pe aceeasi tema

- Liberalii îl sustin 100% pe Florin Cîtu si nu se poate pune în discutie renuntarea la actualul premier, asa cum propune USR-PLUS, spune deputatul PNL Florin Roman. El sustine ca "o cale de mijloc" pentru rezolvarea crizei din coalitie ar fi ca Ministerul Sanatatii sa fie…

- Soluția USR-PLUS de a schimba prim-ministrul, dupa demiterea lui Vlad Voiculescu, nu numai ca ar crea un precedent, dar ar arunca România într-un haos, în condițiile în care retragerea sprijinului pentru premier ar însemna caderea întregului Guvern, afirma primarul…

- Ion Cristoiu afirma ca decizia premierului Florin Citu de a-l demite pe Vlad Voiculescu de la Ministerul Sanatatii, fara sa se consulte cu USR PLUS, marcheaza inceputul unei guvernari de forma, fara forta de a mai reseta statul roman, si ingroparea marilor reforme anuntate de Klaus Iohannis, conform…

- Vicepremierul Dan Barna vine cu o prima reacție in urma demiteriii lui Vlad Voiculescu din funcția de ministrul al Sanatații. „ Demiterea ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu, este o decizie unilaterala și imatura a premierului Florin Cițu care pune sub semnul intrebarii capacitatea domniei sale de…

- ​Dan Barna refuza interimatul de la Ministerul Sanatații, au declarat pentru HotNews.ro surse din USR-PLUS. De altfel, președintele Klaus Iohannis a semnat deceretul de revocare a lui Vlad Voiculescu, însa fara a fi menționat și cine preia interimar ministerul. Potrivit surselor citate,…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andreea Moldovan, a fost demis din funcție, de premierul Florin Cițu, in urma discuțiilor avute cu Dan Barna, liderul USR PLUS, miercuri dimineața. Tot astazi, 14 aprilie, a fost revocat din funcție și ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu. Documentele de revocare…

- Șeful Departamentului pentru Situații de urgența, Raed Arafat, a declarat, duminica, la Antena 3, ca vaccinarea anti-COVID-19 nu va fi obligatorie in Romania, dar a atras atenția ca sunt campanii extrem de agresive impotriva imunizarii populației.Raed Arafat a facut referire la anexa 3 din proiectul…