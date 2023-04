Stiri pe aceeasi tema

- Grupul PNL din Camera Deputaților a stabilit, in urma discuției de luni cu ministrul Justiției, Catalin Predoiu, sa susțina un prag al prejudiciului pentru infracțiunea de abuz in serviciu mai mic decat cel propus anterior de MJ și mult mai mic decat cel votat in Senat.Potrivit unor surse politice,…

- Deputații tranșeaza saptamana aceasta problema pragului la abuzul in serviciu, varianta principala fiind de 9.000 de lei, insa discuția e inca deschisa. Pe lista prioritaților mai sunt pensiile speciale și legile Educației.

- Intr-un raspuns pentru „Adevarul”, Ministerul Justiției a precizat ca suma de 9.000 de lei ca prag la abuz in serviciu nu e una impusa, nefiind bazata pe vreun studiu. Liderul PSD l-a indicat pe Predoiu responsabil de stabilirea pragului.

- Președintele PSD a garantat, vineri, ca de la Camera Deputaților legea de modificare a Codului Penal va pleca spre promulgare cu un prag de 9.000 de lei la abuzul in serviciu, prag care ar fi trebuit pus de ministrul Justiției inca din forma de la Guvern.

- Ministrul Justitiei Catalin Predoiu explica votul din Senat prin care este instituit un prag valoric de 250.000 de lei pentru abuzul in serviciu, precizand ca nu putea fi evitata decizia CCR potrivit careia, pentru a constitui infractiune, aceasta fapta trebuie raportata la un prag valoric sau la o…

- Liderul deputatilor PNL, Gabriel Andronache anunta joi ca la Camera Deputatilor, vor modifica forma Proiectului de lege privind modificarea si completarea Codului Penal si de Procedura Penala, adoptata de prima camera sesizata, prin stabilirea pragului valoric pentru infractiunea de abuz in serviciu…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat aseara ca Partidul Național Liberal va susține propunerea Ministerului Justiției privind pragul de 9.000 lei la infracțiunea de abuz in serviciu, informeaza Rador.Intr-o postare pe Facebook, el a precizat ca liderul deputaților PNL din Camera Deputaților, Gabriel…

- CSM nu a propus un prag valoric pentru abuzul in serviciu, transmite vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii(CSM), Daniel Horodniceanu, dupa ce Senatul a adoptat proiectul de lege al Guvernului pentru modificarea Codului penal pentru punerea in acord cu decizii ale Curtii Constitutionale,…