PNL vrea reducerea TVA de la 19 la 16%

Stiri pe aceeasi tema

- Practicarea alergarii este asociata cu reducerea riscului de deces prematur, potrivit unui studiu recent, potrivit romania-actualitati.ro.Alergarea, indiferent de viteza, distanta sau frecventa, este asociata cu un risc semnificativ mai mic de deces prematur, conform unui nou studiu, citat…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea care prevede reducerea varstei standard de pensionare cu patru luni pentru fiecare an lucrat in conditii deosebite. Actul normativ amendeaza dispozitii ale Legii 263/2010, propunandu-se acordarea unei perioade suplimentare la vechimea…

- Presedintele american Donald Trump a redus drastic, pana la 18.000, numarul de refugiati care vor fi admisi in SUA in acest an fiscal, informeaza sambata dpa, potrivit Agerpres.Reducerea numarului de refugiati admisi este "justificata de preocupari umanitare si este in interesul national",…

- Reducerea cu 5 a numarului de ore pe saptamana pentru gimnaziu și liceu trebuie sa “curețe” curriculumul de temele inutile: in programa școlara obligatorie sa ramana numai temele din programa de examen, care oricum formeaza și acum “curriculumul din capul elevului”, sunt cateva dintre propunerile fostului…

- Parlamentul Italiei a votat marti sa reduca numarul deputatilor si senatorilor cu mai mult de o treime. Initiativa reformei apartine partidului Miscarii 5 Stele si va avea un important impact asupra peisajului politic italian, conform Reuters.

- Producatori agricoli au avut obligatia sa infiinteze culturile succesive folosite ca strat vegetal pentru asigurarea Zonelor de Interes Ecologic pana la sfarsitul lunii septembrie. Conform art. 43 alin.(1) din Regulamentul (UE) nr.1307/2013 „fermierul are obligatia sa aplice pe toate hectarele eligibile…

- Presedintele Organizatiei Municipale PNL Brasov, Adrian Oprica, si lider al consilierilor locali ai PNL Brașov, va solicita Consiliului Local sa adopte o hotarare conform careia, de la 1 ianuarie 2020, toate mașinile care presteaza servicii de taximetrie sau ride-sharing in municipiul Brașov sa aiba…

- Stabilirea unei tinte limita a numarului de calorii la fiecare masa in locul caloriilor consumate pe durata unei intregi zile s-ar putea dovedi o strategie mai eficienta de pierdere in greutate. Oamenii de stiinta care au efectuat un studiu pe aceasta tema vin cu explicatii.