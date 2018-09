Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Liviu Dragnea spune ca Legea offshore nu va fi modificata, indiferent de s-ar termina cu el, decat in sensul unor clarificari pe care le-a transmis catre Guvern, iar chestiunile importante, legate de impozitul pe venituri suplimentare si de faptul ca 50 la suta din gazul din Marea Neagra…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat, marți seara, ca nu va fi schimbat fondul legii offshore, respectiv taxele care trebuie platite statului roman și cota de 50% din gazele extrase din Marea Neagra, "chiar daca Iohannis iși dorește altceva"."Legea offshore. Daca o modificam, nu avem…

- Presedintele Klaus Iohannis a retrimis, joi, Parlamentului, spre reexaminare, legea care reglementeaza masurile de exploatare a gazelor naturale din Marea Neagra. Seful statului sustine ca un astfel de subiect este unul de interes maxim pentru Romania, iar o asemenea lege trebuie sa asigure…

- Eliminarea creditului fiscal din Legea offshore, care reglementeaza exploatarea gazelor din Marea Neagra, pune piedici in continuarea investitiilor, a avertizat marti liderul departamentului de asistenta fiscala si juridica din cadrul EY Romania, Alex Milcev, conform News.ro . In 9 iulie, Legea offshore…

- Deputatul PNL Virgil Popescu a precizat, intr-un comunicat de presa, ca reacția ALDE dupa adoptarea legii offshore arata ca partidul sau a avut dreptate atunci cand a criticat poziția liderului PSD Liviu Dragnea. Liberalii spun ca Dragnea s-a transformat intr-un negocitaor-șef al Romaniei pe aceasta…

- Comunicat de presa In condițiile geopoliticii actuale, in care Marea Neagra devine un ”Mare Nostrum” intre Rusia și Turcia, doua Post-ul ALDE Dambovița: Adoptarea legii offshore transforma Romania in lider regional apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Decizia PSD privind legea offshore. Președintele partidului a anunțat ca s-a ajuns la un consens privind legea care reglementeaza exploatarile atat pe uscat, cat și din Marea Neagra. Va ramane o taxa pe diferența de venituri, intre 15% și 30%, dispare creditul fiscal, iar jumatate din producție se va…

- Kristof Terhes, CEO al transportatorului maghiar de gaze FGSZ, a criticat miercuri intarzierea legii offshore, pentru exploatarea gazelor din Marea Neagra, spunand ca nu intelege de ce sunt intarziate legi „in baza carora se va lua cea mai importanta decizie pentru Romania”.