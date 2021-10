Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un interviu pentru Libertatea, fostul ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, vorbește despre cele doua scenarii de guvernare la care se lucreaza in USR, respinge ideea unor negocieri cu PSD și AUR pe tema susținerii unui guvern, dar nu exclude formula prin care un guvern…

- Dacian Cioloș a declarat luni, dupa consultarile de la Cotroceni, ca delegația USR i-a transmis președintelui Klaus Iohannis atat o propunere de premier, in persoana lui Cioloș, cat și una de program de guvernare. ”Președintele ne-a confirmat ca nu a primit nici o alta propunere de premier, ca pare…

- UPDATE – Partidul Social Democrat a transmis presedintelui Klaus Iohannis, luni, la consultarile de la Cotroceni, ca fara o majoritate consistenta in Parlament ‘nu se poate vorbi de un guvern minoritar’, a afirmat liderul partidului, Marcel Ciolacu. ‘Am fost astazi la Cotroceni si am transmis presedintelui…

- Președintele PNL și premierul interimar Florin Cițu a spus, luni, dupa consultarile de la Cotroceni, ca partidul va gasi o soluție pentru a ramane in continuare la guvernare și a trasmis un mesaj USR. "In acest moment, noi vom gestiona aceasta perioada și vom gasi soluția pentru guvernare…

- Consultarile președintelui Klaus Iohannis cu partidele pentru desemnarea unui candidat pentru funcția de premier, dupa caderea Guvernului Cîțu prin moțiune de cenzura, în urma cu aproape o saptamâna, au început luni, la ora 12.00. Primii care intra la discuții cu șeful statului…

- Biroul executiv al PNL a decis, joi seara, cu unanimitate de voturi, ca Florin Cițu sa fie propunerea de premier pe care partidul o va prezenta la consultarile de la Cotroceni convocate pentru saptamana viitoare de președintele Klaus Iohannis. „Partidul Național Liberal a decis in ședința Biroului Executiv…

- USR PLUS a luat act cu „neplacuta surprindere” de faptul ca președintele Klaus Iohannis a anunțat, marți, ca va convoca la Cotroceni partidele politice pentru consultari de abia saptamana viitoare , in condițiile in care Romania este in criza, dupa ce guvernul Florin Cițu a fost demis, in urma unei…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat, joi, ca in partidul pe care il conduce se raspandeste ideea ca USR PLUS va ceda si se va intoarce la guvernare si cu Florin Citu premier, mentionand ca aceasta afirmatie este o "minciuna", pentru ca USR PLUS se simte bine