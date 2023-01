Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a declarat luni despre comasarea alegerilor locale cu cele parlamentare ca exista suficiente argumente, inclusiv de natura constitutionala, pentru promovarea unui astfel de proiect, care probabil va prinde contur in aceasta sesiune parlamentara, dar nu inainte…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, afirma, referindu-se la posibilitatea unei comasari a alegerilor locale cu cele parlamentare, ca "exista suficiente argumente" pentru promovarea unui astfel de proiect. Intrebat cat de fezabila este posibilitatea comasarii alegerilor locale si parlamentare,…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a declarat ca exista posibilitatea unei comasari a alegerilor locale cu cele parlamentare. Potrivit lui, exista suficiente argumente pentru promovarea unui astfel de proiect.

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a declarat luni despre comasarea alegerilor locale cu cele parlamentare ca exista suficiente argumente, inclusiv de natura constitutionala, pentru promovarea unui astfel de proiect, care probabil va prinde contur in aceasta sesiune parlamentara, dar nu inainte…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a declarat luni despre comasarea alegerilor locale cu cele parlamentare ca exista suficiente argumente, inclusiv de natura constitutionala, pentru promovarea unui astfel de proiect, care probabil va prinde contur in aceasta sesiune

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionuț Stroe, susține nu va avea loc o schimbare a calendarului privind adoptarea legilor Educației, dupa ce Vasile Dincu a solicitat debateri pe un termen mai lung.

- STUDIU… Elevii din judetul Vaslui vor sustine simularea examenelor nationale in luna martie, cei de clasa a VIII-a in perioada 20-22 martie, iar cei de clasa a XII-a si a XIII-a, in perioada 27-30 martie. Anuntul a fost facut ieri de Ministerul Educatiei, care a precizat totodata ca notele nu vor fi…

- UN PAS IN SPATE… Executivul ia in calcul introducerea, printr-o ordonanta de urgenta, a unui mecanism de restituire a CASS-ului incasat in 2022 de la cei cu pensii mai mari de 4.000 de lei. Printr-o nota luata in discutie, miercuri, de catre Executiv, Secretariatul General al Guvernului a propus introducerea,…