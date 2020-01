Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat ca ministerul pe care il conduce are in lucru "transmiterea unor autoturisme pentru cresterea mobilitatii structurilor din subordine" si a afirmat ca "sunt in pregatire" mai multe autoturisme Duster pentru a fi repartizate in tara. …

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a spus vineri ca a gasit sute de televizoare cumparate de Jandarmerie cu 1.000 de euro bucata în mandatul lui Carmen Dan, când au fost cumparate și un BMW seria 7 și 4 autoturisme Volkswagen Touareg pentru protecția demnitarilor PSD, în loc ca banii…

- Mașina BMW seria 7 împrumutata Camerei Deputaților de catre Ministerul de Interne în perioada în care era condus de Carmen Dan a fost folosita de catre doi vicepreședinți PNL, susține Camera Deputaților. Instituția a trimis un raspuns oficial HotNews.ro în care face aceste precizari…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca a descoperit ca Jandarmeria a cumparat patru mașini Touareg de 200.00 euro, pentru protecția demnitarilor PSD, și sute de televizoare de 1.000 de euro bucata. Marcel Vela a afirmat, la sediul Ministerului de Interne,…

- Ministrul Vela le-a inchis gura si sindicalistilor din Politie care sunt nemultumiti de lipsa dotarilor, dar nu au mai avut nimic de comentat atunci cand fostul ministru Carmen Dan a cumparat mașini de lux pentru demnitarii PSD, in loc sa cumpere mașini pentru polițiști."Avem preocuparea…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anuntat, vineri, ca s-au facut in minister cheltuieli pe care nu le considera justificate, asta in conditiile in care era necesara dotarea politistilor. Vela a vorbit despre cumpararea unui BMW seria 7, cumparat din banii politistilor, care a fost facut cadou…

- In aceasta saptamana va fi finalizat un plan de restructurare a instituțiileor din cadrul Ministerului de Interne. Anunțul a fost facut de catre ministrul de resort, Marcel Vela.Conform ministrului Marcel Vela, planul de restructurare include Poliția și Jandarmeria, urmand a fi reduse numeroase posturi…