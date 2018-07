Stiri pe aceeasi tema

- "Romania are o traditie diplomatica solida. Personalitati precum Titulescu au modelat relatiile internationale in epoca lor, Marea Unire are in spate si munca unor diplomati remarcabili. Am avut, de-a lungul istoriei, si esecuri in materie de politica externa, dar niciodata nu am fost ridicoli. Niciodata…

- Premierul Viorica Dancila, o noua gafa in turneul din Balcanii de Vest: ”Ma bucur sa fiu astazi la Skopje, ca primul prim-ministru care viziteaza Macedonia”, a spus șefa Executivului, in cadrul declarațiilor comune de presa cu prim-ministrul macedonean, Zoran Zaev. In plus, aceasta i-a numit pe cetațenii…

- Deputatul PNL, Ovidiu Raetchi, a sustinut miercuri ca doi dintre deputatii aparținand minoritatilor naționale care au votat in favoarea modificarii Codului penal, s-au impotrivit prin vot, in februarie, achizitionarii pentru Romania a sistemului HIMARS din SUA.