Conform deciziei luate luni seara de conducerea liberala, PNL va propune ca facturile la energie sa fie compensate si in luna aprilie. O alta propunere vizeaza un pact pe energie, valabil pana in 2026, privind stabilirea unei sume fixe care sa fie investite in domeniul energiei anual. Oficialii Guvernului anunta ca Ministerul Energiei si cel al Muncii au inceput sa faca plati catre companile furnizoare de gaz natural si electricitate, in conformitate cu mecanismul de compensare stabilit. Beneficiarii mecanismului de plafonare si compensare a facturilor pentru aceste utilitati – IMM-uri, alte tipuri…