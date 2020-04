Stiri pe aceeasi tema

- Liderul deputaților PNL, Florin Roman, a anunțat ca proiectele de lege referitoare la amanarea plații ratelor bancare și suspendarea plații la utilitați vor fi atacate la CCR, fiind „legi populiste scrise de Dancila și Andrușca”. „Intr-un exercițiu de populism deșanțat, PSD a…

- Masuri pentru sprijinirea populației, in vremuri de criza. In urma cu puțin timp, liderul PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat ca partidul va depune un proiect de leg ce prevede suspendarea, la cerere, a ratelor bancare atat pentru populație, cat și pentru firme. Anunțul vine in contextul in care pandemia…

- PSD a decis sa depuna un proiect de lege prin care sa se prevada suspendarea, la cerere, a ratelor bancare pentru firme și populație, pana la sfarsitul anului, in contextul crizei epidemiei de coronavirus.Parlamentarii Partidului Social Democrat vor depune, joi, in Parlament un proiect de lege care…

- Florin Citu si-a depus mandatul de premier desemnat, joi, cand ar fi urmat ca Guvernul sau sa primeasca votul de investitura in Parlament. Liderul deputatilor liberali, Florin Roman, a precizat ca retragerea premierului desemnat, Florin Citu, este ”un gest de mare responsabilitate”. Liderul ALDE…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, vineri, ca a decis ca luni sa depuna in Parlament Programul de guvernare actualizat si lista ministrilor, dupa ce acestea vor fi discutate in forul de conducere al PNL. Premierul afirma ca, in termen de 15 zile, Parlamentul ar trebui sa programeze votul de investitura.…