Stiri pe aceeasi tema

- PNL, USR și UDMR au votat, luni, in Biroul Permanent al Camerei Deputaților, ca a treia funcție in stat sa fie ocupata interimar de Florin Roman (PNL). Interimatul va dura doua saptamani. Daca pe perioada interimatului nu se organizeaza alegeri in Camera Deputaților pentru un nou președinte plin,…

- Ludovic Orban a anunțat, miercuri, ca a demisionat de la președinția Camerei Deputaților. El depune documentul la Secretariatul General al Camerei, iar ulterior demisia va deveni efectiva. De altfel, Ludovic Orban a anunțat inca de marți ca va demisiona, miercuri, la pranz, de la șefia Camerei Deputaților.…

- „In cazul in care demisia anuntata de presedintele Camerei Deputatilor produce efecte incepand de maine, ne aflam in situatia din 2017 cand domnul Zgonea si-a inaintat demisia si practic, a fost stabilit un presedinte interimar al Camerei, din partea grupului parlamentar care l-a sustinut, in speta…

- PSD a depus o cerere la Biroul Permanent al Camerei Deputaților pentru convocarea urgenta a birourilor permanente reunite in vederea gasirii unor soluții fața de situația pacienților cronici, care nu mai au acces la tratamente in spitale, in urma ordinului dat de Raed Arafat. “Grupul parlamentar al…

- Liderul PNL Florin Roman a anunțat ca va depune plangere penala impotriva celor din „coaliția toxica USR-AUR”, ca l-au blocat prin forța, huliganism, injurii și agresiune fizica sa iși exercite „mandatul constituțional”. La randul sau, George Simion de la AUR susține ca și el va depune plangere penala…

- Florin Roman l-a invins pe Laurentiu Leoreanu in competitia interna a PNL pentru functia de vicepresedinte al Camerei Deputatilor in noua sesiune parlamentara, iar la Senat Alina Gorghiu și Nicolae Neagu, candidații propuși de tabara Cițu, au fost votați vicepreședinți. 45 de voturi a strans Florin…

- Florin Roman l-a invins pe Laurentiu Leoreanu in competitia interna a PNL pentru functia de vicepresedinte al Camerei Deputatilor in noua sesiune parlamentara, iar la Senat Alina Gorghiu și Nicolae Neagu, candidații propuși de tabara Cițu, au fost votați vicepreședinți. 45 de voturi a strans Florin…

- Ministrul Muncii Raluca Turcan solicita conducerilor Camerei Deputaților și Senatului accelerarea procedurilor pentru adoptarea proiectelor de lege privind consumatorul vulnerabil din sistemul energetic, respectiv masurile pentru continuarea activitatii de catre persoanele care indeplinesc conditiile…