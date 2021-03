Condiția pusa de UDMR pentru a vota desființarea Secției Speciale a fost ca magistrații sa nu poata fi trimiși in judecata fara avizul CSM. Practic, secția de judecatori a CSM va aviza trimiterea in judecata a judecatorilor, iar secția de procurori va aviza trimiterea in judecata a procurorilor, potrivit unor surse citate de G4Media. Propunerea […] The post PNL, USR-PLUS și UDMR s-au ințeles asupra desființarii SIIJ. Au acceptat condiția UDMR appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .