PNL, USR-PLUS și UDMR reiau negocierile după blocajele de sâmbătă. Care este ultima variantă de guvern (presă) Negocierile dintre PNL, USR-PLUS și UDMR se reiau duminica, dupa ce, sambata, la capatul mai multor ore de discuții, cele trei formațiuni politice au reușit sa cada de acord asupra unui singur subiect – digitalizarea. Marea lupta se da pe ministerele banoase sau cu mare putere de decizie precum Finanțele sau Justiția, dar și pe […] The post PNL, USR-PLUS și UDMR reiau negocierile dupa blocajele de sambata. Care este ultima varianta de guvern (presa) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Negocierile dintre UDMR, PNL și USR se reiau astazi. Ieri, cele trei partide au negociat vreme de mai multe ore, insa au reușit sa se ințeleaga pe un singur subiect, cel al digitalizarii. Astazi, celetrei partide vor negocia din nou. Marea lupta se da pe ministerele banoase sau cu mare putere de…

- Blocaj la negocierile USR- UDMR – PNL pentru constituirea noului Guvern, din cauza șefiei Camerei Deputaților, dorita de PNL pentru Ludovic Orban și de USR pentru Dan Barna. “NEGOCIERI BLOCATE LA VILA LAC! LuCOVID nu vrea sa renunțe la poziția de șef al Camerei Deputaților, in timp ce USR-PLUS considera…

- Un numar de 101 de sesizari privind incalcarea legii electorale le-au fost sesizate polițiștilor, duminica, in primele 8 ore de la deschiderea urnelor. Dintre acestea, 30 nu s-au confirmat, a precizat, duminica, purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Interne (MAI), comisar-șef Monica Dajbog,…

- Amendamentul depus de PSD in Parlament, astfel incat piețele aflate in spații inchise, a caror funcționare a fost suspendata temporar de Guvern ca masura de prevenire a raspandirii COVID-19, sa iși poata relua activitatea in orice spații. Amendamentul a trecut de Comisia de Buget și Comisia de Agricultura.…

- Un tribunal din Emiratele Arabe Unite a condamnat doua persoane, inclusiv un jurnalist de televiziune, la doi ani de inchisoare pentru o știre „fabricata” cu privire la moartea cauzata de Covid-19 a cinci membri ai unei familii, a informat presa de stat, conformt The Guardian. O investigație jurnalistica…

- Coeficientul de infectare cu SARS-CoV-2 in Timișoara este de aproape 6 la mia de locuitori, astfel ca, potrivit primarului Dominic Fritz, este foarte probabila instituirea totala a carantinei. Dominic Fritz a anunțat, marți, intr-o conferința de presa, ca Timișoara este la o rata de aproape 6 la mia…

- Publicitatea platita de instituțiile de stat in Romania e utilizata pentru ca statul sa interfereze in mass-media, arata raportul privind statul de drept facut public miercuri de Comisia Europeana, au surprins jurnaliștii G4media. Raportul Comisiei citeaza studiul The Media Pluralism Monitor (MPM 2020)…

- Publicistul Ion Cristoiu explica pe blogul sau, cristoiublog.ro, ca rezultatele votului de duminica sunt, din nou, prezentate eronat in presa ca fiind urmari ale unei revoluții la vot și ca lucrurile nu stau de fapt așa. „Intoxicarea presei occidentale pentru a fi unealta de manipulare in decembrie…