PNL-ul vrea să fraudeze alegerile. Alertă din PSD: Unde e democrația? Gabriela Firea afirma din nou ca alegerile din Bucuresti au fost fraudate masiv. Mai mult, primarul general inca in functie sustine ca PNL pregateste sa fraudeze si alegerile parlamentare. "Teama mea este ca daca nu se iau masuri ferme si in special am inteles ca va exista si o initiativa parlamentara in sensul unei discutii oficiale cu institutiile care organizeaza alegerile, sunt convinsa ca se pregatesc sa fraudeze si alegerile parlamentare. Cum alfel cum va explicati faptul ca desi in acest moment familia social-democrata are un procent mare de incredere in randul populatiei din Romania, totusi… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

