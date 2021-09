PNL-ul se rupe în două? Ce vor păți cei care l-au susținut pe Ludovic Orban Noul președinte al PNL, Florin Cițu, a vorbit despre viitorul PNL, dar și despre ce li se va intampla celor care l-au susținut pe Ludovic Orba. Astfel, Cițu spune ca nu crede ca partidul se va rupe dupa votul din Congres, ba, din contra, este de parere ca PNL va fi unit și va folosi toate resursele pentru a lupta cu PSD. Intrebat, duminica, la Consiliul Național PNL, daca Ludovic Orban și apropiații sai ar putea rupe partidul, Florin Cițu a spus ca nu exista niciun pericol in acest sens. „Nu exista așa ceva. Va spun ca PNL va fi mai unit. Deja azi veți vedea o alta atmosfera. PNL o sa fie unit… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa eșecul de la Congresul PNL de sambata, Ludovic Orban demisioneaza din funcția de lider al Camerei Deputaților, așa ca funcția sa va fi preluata de un alt liberal. Ludovic Orban a anunțat ca va demisiona și din funcția de președinte al Camerei Deputaților, dupa ce a pierdut cursa pentru șefia PNL.…

- Noul președinte al PNL, Florin Cițu, spune ca nu crede ca partidul se va rupe dupa votul din Congres, ba, din contra, este de parere ca PNL va fi unit și va folosi toate resursele pentru a lupta cu PSD. Intrebat, duminica, la Consiliul Național PNL, daca Ludovic Orban și apropiații sai ar…

- Florin Cițu, noul președinte al PNL, a declarat, duminica la Romexpo, unde are loc Consiliul Național ca cei care l-au susținut pe Ludovic Orban in alegerile interne iși vor gasi locul in partid și pe viitor, iar de luni PNL iși va uni forțele impotriva PSD. Legat de demisia lui Orban din funcția de…

- Consiliul National al PNL se reuneste duminica, la Romexpo, pentru alegerea celorlalte functii de conducere din partid, dupa ce cu o zi in urma a fost ales noul presedinte al liberalilor, Florin Citu. La Consiliul National vor participa 2.000 de delegati. La inceputul lunii septembrie, Statutul PNL…

- Sala aproape goala, afișe cu cei doi candidați, sticle goale - este imaginea de la Romexpo înainte de anunțarea rezultatului Congresului PNL în care se decide cine va conduce mai departe partidul - Ludovic Orban sau Florin Cîțu.Votul a început la ora 15.30, la capatul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat luni seara, la Slatina, unde si-a prezentat motiunea "PNL - Forta Dreptei", ca l-a "durut" faptul ca filiala judeteana Olt a decis sustinerea motiunii lui Florin Citu, mentionand ca a participat la zeci de campanii pentru zeci de candidati din acest judet.…

- Liberalii din tabara lui Florin Cîțu au convocat, miercuri ședința Biroului Politic pentru a decide strategia pentru urmatoarele zile dar și modificari la statutul partidului. Florin Cîțu a declarat înainte ședinței ca va fi supus sancțiunilor orice membru PNL care "face demersuri…

- Florin Cițu anunța pe Facebook trei noi președinți de filiale PNL aleși sambata și care il vor susține in cursa pentru conducerea partidului. „Inca trei victorii importante pentru #EchipaCastigatoare: Ion Dumitrel, președinte PNL Alba, Ciprian Dobre, președinte PNL Mureș, și Alin Nica, președintele…