- Deputatii PSD de Vrancea Nicusor Halici, Angel Tilvar, Tudorița Boboc si Dragos Barladeanu, precum și senatorul Cristian Dumitrescu au remis ieri o declarație de presa in care cer ca „Iohannis si Orban sa ceara scuze romanilor pentru ca au trimis in Guvern pe cel mai incompetent ministru din istoria…

- Cinci țari europene, printre care Italia și Franța, au fost incluse pe lista țarilor exceptate de la aplicarea masurilor de carantina/izolare, se arata intr-un comunicat al Guvernului. De asemenea, se reiau zborurile spre și dinspre aceste state incepand de marți, 23 iunie, conform digi24.ro. LISTA…

- Singurul motiv pentru care agenția de rating Standard&Poor’s a “pasuit” retrogradarea Guvernului PNL a fost eficiența guvernarii PSD. Rezultatele PSD la guvernare țin inca pe linia de plutire niște amatori economici, care – in doar 7 luni – au reușit sa prabușeasca nivelul de trai al romanilor, dar…

- Deputatii au dezbatut miercuri Ordonanta de Urgenta a Guvernului prin care se amana intrarea in vigoare a dublarii alocatiilor pana la data de 1 august 2020. Parlamentul a adoptat legea de respingere a Ordonantei de Urgenta care amana dublarea alocatiilor pana la data de 1 august 2020. Au fost 209 voturi…

- In vederea reducerii riscului de inundatii generate de revarsari ale cursurilor de apa sau din scurgeri de pe versanti, in luna mai 2020 Sistemul de Gospodarire a Apelor (SGA) Vrancea a desfasurat o actiune de verificare a modului in care au fost salubrizate cursurile de apa din zona de munte a judetului…

- ALDE nu a votat solicitarea Guvernului PNL pentru instituirea pe tot cuprinsul Romaniei a unei stari de alerta pentru 30 de zile. Nu a votat pentru ca nu putea accepta ca o țara intreaga sa sufere din cauza unor incompetenți care inca mai guverneaza. A unor incapabili care in loc sa faca ce face toata…

- Presedintele interimar al Senatului, social-democratul Robert Cazanciuc, a calificat, miercuri, drept „previzibila” solutia Curtii Constitutionale in privinta Ordonantei de Urgenta a Guvernului prin care se reglementeaza cuantumul amenzilor pe perioada starii de urgenta, adaugand ca in perioada urmatoare…

- Grupul de Comunicare Strategica al Guvernului a anunțat in aceasta seara alte șase noi decese cauzate de coronavirus. Pana acum, in Romania, 858 persoane diagnosticate cu COVID-19 au decedat. Printre persoanele anunțate in aceasta seara se afla și un barbat din Vrancea, in varsta de 52 de ani, care…