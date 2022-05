Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Timișoara și Consiliul Județean Timiș au reușit sa iși dea mana și sa mearga la București pentru a vedea cand va avea orașul stadion nou și sala polivalenta. Nu au fost la discuțiile purtate la Compania de Investiții nici Dominic Fritz, nici Alin Nica, cei doi și-au trimis adjuncții, Cosmin…

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, nu a gustat absolut deloc votul din Consiliul Local Timișoara care a „picat” Agenda Culturala a Casei de Cultura. Sub un titlu extrem de sugestiv, el spune ca PNL ar sabota cultura orașului, decizand fara argumente sa nu voteze propunerea. „Zi trista pentru Timișoara,…

- Centrul de Proiecte Timișoara, prezentat de primarul Dominic Fritz ca fiind varianta sanatoasa și transparenta pentru Timișoara 2023, s-a transformat intr-o afacere de ”famiglie”. Unii dintre evaluatorii proiectelor au caștigat la alte secțiuni decat cele jurizate de ei proiecte pentru ONG-urile din…

- Anonymous Romania susține ca a reacționat imediat la acțiunile gruparii ruse Killnet. Drept replica, a atacat un site guvernamental din Rusia. „Am lansat un contraatac doar pentru a le arata ca țara noastra nu este neajutorata. Nu intenționam sa mai raspundem atacurilor, pentru a nu atrage altele”,…

- „Strazile pe care le vedeți in poze se transforma in locuri pentru oameni”, promite primarul Dominic Fritz dupa o vizita in Piața Traian. Proiectantul lucreaza la proiectul de regenerare a celor 12 strazi și patru piețe din zona Traian. „Impreuna am vizitat ieri toata aceasta zona și am discutat despre…

- Președintele PNL și CJ Timiș, Alin Nica, a declarat, luni, ca vazand lamentarile primarului Dominic Fritz ca orice critica e un atac politic, a decis sa vina cu cateva soluții la criza Colterm. „Pe termen mediu și lung, am identificat patru proiecte cu surse de finanțare. Primul proiect este o centrala…

- In 31 martie, a avut loc un control al inspectorilor de la OPC in mijloacele de transport in comun din Timișoara. Atat OPC cat și STPT nu au informat despre control și amenda. Informația a fost scoasa la iveala de viceprimarul liberal Cosmin Tabara, care in ședința de miercuri a Consiliului Local Timișoara…

- Un contraatac al fortelor ucrainene la 103 kilometri nord-vest de Mariupol a dus la recucerirea a doua sate de la fortele ruse, potrivit administratiei militare regionale Zaporijie, relateaza CNN. „Batalionul de aparare teritoriala din Melitopol, impreuna cu alte unitati ale fortelor de aparare din…