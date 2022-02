Președintele PNL, Florin Cițu, susține ca partidul pe care il conduce nu se opune majorarilor salariale in domeniul educației și nici in altele, atat timp cat exista suficienți bani la buget in acest sens. Cițu s-a intalnit marți cu reprezentanții sindicatelor din invațamant și a spus ca liberalii nu se opun semnarii unui acord, pentru simplul motiv ca acesta nu le-a fost prezentat. „Vreau sa fie foarte clar ca Partidul Național Liberal susține majorarile salariale in invațamant, in sanatate, in sectorul public, in toate sectoarele, atata timp cat exista spațiu fiscal. Ințeleg, și din discuțiile…