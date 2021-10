Stiri pe aceeasi tema

- Propunerea ca certificatul verde sa fie folosit pentru toate activitațile economice, cu excepția celor considerate esențiale va fi promovata in Parlament de PNL, a anunțat liderul liberal, Florin Cițu, la finalul ședinței de vineri a Biroului Executiv al partidului. ”Am luat decizia de a susține in…

- Liberalii au discutat, vineri, in sedinta Biroului Executiv, despre anuntul facut de premierul interimar, Florin Citu, privind introducerea certificatului verde in magazine, acestia stabilind ca documentul nu poate fi obligatoriu in magazinele esentiale, alimentare si farmacii. Florin Citu a anuntat…

- Premierul interimar Florin Cițu a anunțat, vineri, dupa ședința conducerii PNL, ca liberalii vor susține in Parlament modificarile legislative pentru introducerea certificatului verde COVID-19 la activitațile economice, in afara celor esențiale.

- VIDEO: PNL susține introducerea certificatului verde pentru cumparaturi din magazine neesențiale. Ce spune Florin Cițu PNL susține introducerea verificarii certificatului verde in magazinele neesențiale. Aceștia vor susține in Parlamentul Romaniei, nevoia urgența de introducere a noii masuri. Mai exact…

- Ultimele hotarari de Guvern privind prelungirea starii de alerta, precum și pe cea referitoare la introducerea certificatului verde COVID au fost anulate azi de Curtea de Apel din Cluj. Decizia nu este insa definitiva. „Respinge exceptia tardivitatii modificarii de actiune. Respinge exceptia nulitatii…

- Introducerea certificatului verde COVID nu reprezinta o restrangere a drepturilor, a declarat premierul Florin Citu. Declaratia acestuia a fost facuta in contextul in care presedintele Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii, Asztalos Csaba, a afirmat ca masura introducerii certificatului…

- In urma cu scurt timp, Florin Cițu a facut un anunț ingrijorator, care a luat cu asalt populația nevaccinata. Deoarece cazurile covid-19 cresc alarmant pe zi ce trece, autoritațile se vad nevoite sa introduca certificatul verde obligatoriu in anumite contexte. In timp ce oamenii revoltați au spus ca…

- CNSU a aprobat introducerea certificatului verde, dupa modelul altor state. Masura ar urma sa permita activitatilor economice sa ramane deschise chiar si la o rata de infectare de peste 3 la mie.