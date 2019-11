Deputatul PNL Florin Roman a declarat ca PSD ar fi trunchiat cifrele cu privire la impactul bugetar, iar Ministerul Finanțelor recunoaște acum ca, prin OUG 114, a prorogat aplicarea articolului la legea Educației care prevede alocarea de 6% din PIB pentru educație din bugetele locale, conform Mediafax.

„PSD a alocat in acest an doar 3,85% din PIB pentru educație, dar a cerut 6% din PIB de la PNL, in timpul audierilor de miniștri. Ipocrizia și dublul limbaj al PSD nu au margini: in timp ce in comisii cereau miniștrilor desemnați ceea ce ei nu au facut, am primit raspunsul oficial la o…