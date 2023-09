PNL spune “Adio, PSD!” în perspectiva alegerilor din 2024 Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a sustinut astazi, intr-o conferinta de presa, ca formatiunea politica pe care o conduce nu are nicio proiecție de coaliție cu PSD in acest moment, pentru alegerile locale, generale si prezidentiale din anul 2024. Luna viitoare, liberalii vor discuta in forurile de conducere ale partidului eventualele coaliții pentru anul electoral 2024.PNL cere PSD asumarea raspunderii pe masurile fiscaleTot astazi, liberalii au votat, intr-o ședința a Biroului Politic Național, in favoarea asumarii raspunderii Guvernului in Parlament pentru pachetul de masuri fiscale propus de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

