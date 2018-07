PNL, sondaj. Cristian Bușoi: Trebuie spus "PNL, la 25%, in București. Procentul, confirmat in doua sondaje diferite, este munca de doi ani a echipei pe care o conduc la PNL București. Datele din sondajul CURS privind creșterea PNL la 25% in București confirma cercetarea efectuata de PNL in Capitala in aceasta primavara, in luna aprilie. Avem așadar doua sondaje diferite, ale unor institute de cercetare diferite, care confirma creșterea PNL din ultimii doi ani. PNL a plecat, in București, de la un punct minim in 2016 dupa alegerile locale și parlamentare, iar aceste sondaje confirma ca mandatul echipei de conducere de… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

