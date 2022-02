„Radiojurnal” – Realizator: Cristian Bacain – PNL solicita audierea sefului Autoritatii de Supraveghere Financiara in comisiile de specialitate ale Parlamentului pentru a da explicatii in cazul scumpirii politelor RCA. Purtatorul de cuvant al liberalilor, Ionut Stroe, declara ca ASF trebuia sa dea dovada de vigilenta pentru a nu se ajunge la o astfel de situatie. Ionut Stroe: Trebuie sa ne asiguram ca nu poate fi vorba, eu stiu, de o anumita lipsa de actiune ca in cazul crizei din zona energiei si, pe de alta parte, trebuie sa ne asiguram ca in momentul de fata ASF-ul studiaza si, bineinteles,…