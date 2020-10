Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL, Ludovic Orban, ii acuza pe parlamentarii USR ca ar fi votat pentru alegerea lui Florin Iordache la conducerea Consiliului Legislativ, spunand ca parlamentarii PNL sunt singurii care au votat pentru Augustin Zegrean. „PNL a avut candidat pe domnul Zegrean și toate voturile pentru Augustin…

- "Vedeti ce inseamna un Parlament iresponsabil. Pe langa noianul de decizii absurde, s-a vazut ieri ce inseamna o majoritate iresponabila care a fost capabila sa puna in fruntea uneia dintre cele mai importante institutii ale statului - Consiliul Legislativ - un personaj toxic precum Florin Iordache,…

- Deși au mers umar la umar la alegerilor locale, USR și PNL continua disensiunile, lansand reciproc atacuri dure dupa alegerea lui Florin Iordache șef al Consiliului Legislativ. Liderul PNL, Ludovic Orban, ii acuza pe parlamentarii USR ca ar fi votat pentru alegerea lui Florin Iordache la conducerea…

- Presedintele Uniunii Salvati Romania, Dan Barna, a declarat miercuri ca este absurda ideea ca parlamentarii USR ar fi votat pentru Florin Iordache la presedintia Consiliului Legislativ. "Sa spui ca USR vreodata a votat cu Florin Iordache este o gluma", a aratat el, intr-o declaratie acordata presei.…

- Premierul Ludovic Orban a reiterat miercuri ca alegerile din 6 decembrie sunt vitale. El a facut trimitere la episodul de ieri din Parlament, care a decis ca Florin Iordache sa conduca Consiliul Legislativ.„Ceea ce s-a intamplat, ieri, in Parlament arata o data in plus ca acest Parlament,…

- Scriitorul și publicistul Mircea Cartarescu acuza actuala putere PNL de faptul ca nu a fost in stare sa-l opreasca pe Florin Iordache in cursa pentru șefia Consiliului Legislativ.„Daca puterea actuala n-a reușit sa-l impiedice pe Florin Iordache sa se-nscauneze pe viața la șefia Consiliului…

- Vicepremierul Romaniei, Raluca Turcan, susține ca alegerea lui Florin Iordache in fruntea Consiliului Legislativ, alegere facuta in Parlament prin vot, „este profund viciata, in afara legii de organizare și funcționare a Consiliului Legislativ”. Florin Iordache a fost numit in functia de președinte…

- Marți au fost depuse 3 candidaturi pentru șefia Consiliului Legislativ, urmand ca plenul reunit al Parlamentului sa voteze, de la ora 16, președintele instituției. Cei trei candidați care incearca sa obțina funcția sunt deputatul PSD, Florin Iordache, fostul președinte al CCR, Augustin Zegrean și Ionuț…