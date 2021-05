Stiri pe aceeasi tema

- Coalitia de guvernare este iar in impas in ceea ce priveste impartirea mai multor functii, cum sunt cazurile sefiilor TVR, Radio Romania si Agerpres, dar si in dilema privind oamenii pe care sa ii propuna in locul actualelor conduceri, sustin surse politice din partidele Puterii pentru ziarul „Adevarul”.

- Prim-ministrul Florin Citu a salutat sambata faptul ca agentia de rating Standard & Poor's a imbunatatit perspectiva de la "negativ" la "stabil", adaugand ca guvernul a castigat "clar si fara dubiu" in

- Rezultatele alegerilor din Bulgaria explica in foarte mare masura motivul protestelor impotriva restrictiilor impuse de guverne. Tari marginase, asezate in extremitatea sud-estica a UE, in linii mari, Bulgaria a trecut prin aceleasi etape ca Romania. Si Uniunea Europeana a tratat cele doua tari la pachet.…

- In Italia restrictiile sunt maxime de sarbatori, dupa cum transmite corespondenta Radio Romania, Elena Postelnicu. Slujba de Inviere de la Vatican a avut loc cu o participare restransa, iar azi, Papa Francisc rostește binecuvantarea pascala in absenta multimii de credinciosi. Papa Francisc, in cea de-a…

- Organizatia Reporters sans frontieres (RSF, Reporteri Fara Frontiere) dezaproba intentia Guvernului de a creste numarul de pozitii de conducere la Radio Romania si televiziunea publica desemnate de Parlament. In doua mesaje publicate marti pe Twitter, RSF precizeaza: „Coalitia de guvernare…

- In paginile cartii, scoasa cu ajutorul unei jurnaliste, social-democrata povestește experiența ei in lumea politica și la carma țarii. Florin Cițu, deranjat de liderii de sindicate: Cum se intampla ca sunt aceiași de 30 ani? In raspunsurile date de Viorica Dancila in cartea-interviu, apar…

- Flavia Teodosiu, avocata lui Liviu Dragnea, a spus joi seara, la Romania TV, ca fostul lider PSD ar putea ieși din penitenciar in trei luni. "Fizic are bollle cu care a intrat. Nu este inapt de munca, este un om care poate munci. Psihic este un om care e pur și simplu disperat de maniera de…