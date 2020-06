Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, miercuri, ca PNL va ataca la Curtea Constitutionala legea adoptata de Parlament care prevede interzicerea timp de doi ani a vanzarii actiunilor la companiile de stat. El a precizat ca acesta nu este singurul proiect legislativ „nascut din mintea extrem de sinuoasa…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) discuta, miercuri, sesizarea asupra proiectului de lege privind protectia consumatorilor impotriva dobanzilor excesive, anunța agerpres.ro. Sesizarea a fost formulata si transmisa Curtii Constitutionale de catre grupul parlamentar al Partidului National Liberal.…

- PNL si USR au sesizat CCR in privinta proiectului de lege privind cumpararea si vanzarea de terenuri agricole, a anuntat luni liderul deputatilor liberali, Florin Roman.Citește și: SURSE - Miza ascunsa a moțiunii de cenzura: PSD se teme de o migrație a aleșilor locali . "PNL a depus…

- Liderul deputatilor Partidului National Liberal Florin Roman a anuntat marti, ca PNL a depus o sesizare la Curtea Constitutionala a Romaniei pe proiectul de lege privind vanzarea si cumpararea de terenuri agricole. El sustine ca aceasta lege este una cu dedicatie pentru baronii PSD care sunt marii…

- PNL si USR au sesizat CCR in privinta proiectului de lege privind cumpararea si vanzarea de terenuri agricole, a anuntat luni liderul deputatilor liberali, Florin Roman. "PNL a depus astazi sesizari la Curtea Constitutionala, impreuna cu colegii de la USR, pe proiectul de lege privind vanzarea si cumpararea…

- Proiectul PSD prin care cetatenii straini sau firmele din strainatate vor putea cumpara mai greu terenuri agricole, in conditiile in care mii de hectare au mers catre companii controlate de grupuri din afara Romaniei, a fost adoptat de Parlament. USR si PNL sustin ca initiativa are probleme de constitutionalitate,…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a admis, miercuri, sesizarile Inaltei Curti de Casatie si Justitie si Avocatului Poporului asupra Legii privind abrogarea unor prevederi referitoare la pensiile de serviciu si indemnizatiile pentru limita de varsta, precum si pentru reglementarea unor masuri in…

- "PNL isi bate joc de romani! Si blocheaza la CCR, din nou, amanarea ratelor la banci si ajutorul pentru producatorii agricoli afectati de seceta. Se tin cu dintii de 'dobanda la dobanda' si pentru asta sunt in stare sa isi conteste propria ordonanta", a scris Marcel Ciolacu, pe Facebook. Presedintele…