- Proiectul PSD-ALDE-UDMR de modificare a Codului de procedura penala a fost votat, luni seara, de plenul Camerei Deputatilor, in calitate de camera decizionala, dupa mai multe ore de dezbateri. PNL si USR au anuntat ca vor ataca legea la Curtea Constitutionala. Citeste mai mult pe RTV.NET: http://www.romaniatv.net/comisia-iordache-se-reuneste-pentru-dezbateri-la-codul-de-procedura-penala-si-legea-privind-organizarea-judiciara_425577.html#ixzz5Ir2g6DMT

- Proiectul PSD de modificare a Codului de procedura penala a fost votat luni seara tarziu, cu cateva minute inainte de ora 22.00, de plenul Camerei Deputaților, in calitate de camera decizionala, dupa ore intregi de dezbateri și dupa o dezbatere in viteza in Comisia speciala condusa de Florin Iordache,…

