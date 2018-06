Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL Ludovic Orban a transmis, luni, un mesaj simpatizanților formațiunii pe care o conduce, indemnandu-i sa iasa in strada la mitingurile organizate in ziua moțiunii, atat in țara cat și in București."PNL este deschis, dupa caderea Guvernului, la negocieri cu toate forțele politice…

- Negocierile PNL cu celelalte partide pentru sustinerea motiunii de cenzura impotriva Guvernului vor continua si la inceputul saptamanii viitoare, a declarat sambata liderul liberalilor, Ludovic Orban. ''Negocierile continua in cursul saptamanii viitoare, pana in ziua votului. (...) Nu am purtat…

- Paul Stanescu a apreciat mobilizarea PSD Olt pentru mitingul organizat de partid in ziua de 9 iunie, la Bucuresti. "Organizatia de la Olt n-a raspuns niciodata asa de bine la un asemenea mare eveniment pe care PSD l-a organizat la nivel national. Am vazut, acolo au fost si persoane mai in…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat ca in sedinta Biroului Executiv al liberalilor a fost aprobata forma initiala a motiunii de cenzura impotriva Guvernului. Textul motiunii urmeaza sa fie redactat...

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, luni, ca in sedinta Biroului Executiv (BEX) a fost aprobata forma initiala a motiunii de cenzura impotriva Guvernului, urmand ca marti sa fie redactata in forma "semifinita", iar in jurul datei de 20 iunie va fi depusa la Parlament. El a afirmat ca liberalii…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, luni, ca in sedinta Biroului Executiv (BEX) a fost aprobata forma initiala a motiunii de cenzura impotriva Guvernului, urmand ca marti sa fie redactata in forma “semifinita”, iar in jurul datei de 20 iunie va fi depusa la Parlament, titreaza News.ro. El a…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, critica dur organizarea de catre PSD a mitingului programat azi in Piața Victoriei din București. Acesta susține ca mitingul este organizat pentru alte motive și nu pentru ”abuzuri” din moment ce PSD deține oricum autoritar puterea in Romania.

- Presedintele PNL Ludovic Orban a anuntat luni ca liberalii vor organiza ample proteste in intreaga tara pentru sustinerea motiunii de cenzura impotriva Guvernului Dancila, precizand ca a existat si o propunere a formarii unui cordon uman in jurul Parlamentului. ''Am purtat discutii legate…