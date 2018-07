PNL şi USR cer demisia ministrului Petre Daea: Este incredibil cum poate fi atât de iresponsabil "Comparatia ministrului Petre Daea dintre incinerarea porcilor atinsi de virusul pestei cu cel mai mare lagar de exterminare nazist este sinistra si tradeaza o lipsa grava de empatie, de decenta si smerenie in fata uneia dintre cele mai mari tragedii ale umanitatii. Declaratia ministrului Daea nu poate fi tratata cu indulgenta si nu ar trebui asociata cu o functie publica. De aceea, este obligatoriu sa cereti azi demisia sa din guvern", spune Ovidiu Raetchi in scrisoarea sa trimisa liderului PSD. Raetchi il intreaba pe Liviu Dragnea cand ii va solicita demisia lui Petre Daea si cum va… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

