- Parlamentarii PNL și USR au depus joi la Curtea Constituționala o sesizare privind legea de modificare a Codului de procedura penala, adoptata luni de parlament. Deputatul PNL Ioan Cupșa, membru in comisia speciala condusa de Florin Iordache, a declarat ca sunt "peste 50" de articole neconstituționale…

- PNL si USR au sesizat, joi, Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) privind proiectului de lege care aduce modificari Codului de procedura penala, adoptat de Parlament, pe motiv ca 100 de amendamente sunt neconstitutionale.

- Curtea Constitutionala a Romaniei discuta in 18 iulie sesizarea Instantei supreme in legatura cu proiectul de modificare a Codului de procedura penala, au precizat miercuri, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR.Citeste si: ȘOCANT Deputatul PSD Nicolae Bacalbașa a fost bruscat și huiduit de protestatarii…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis marti sa sesizeze Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) in legatura cu proiectul de modificare a Codului de procedura penala, care a fost adoptat cu o zi inainte de Camera Deputatilor.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis marti sa sesizeze Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) in legatura cu proiectul de modificare a Codului de procedura penala, care a fost adoptat cu o zi inainte de Camera Deputatilor. Potrivit unui comunicat al Inaltei Curti transmis AGERPRES, marti, judecatorii…

- Camera Deputatilor a adoptat proiectul de modificare a Codului de procedura penala. PNL si USR au anuntat ca il vor contesta la CCR. Proiectul PSD-ALDE-UDMR de modificare a Codului de procedura penala a fost votat, luni seara, de plenul Camerei Deputatilor, in calitate de camera decizionala, dupa mai…

- Liderul deputatilor liberali, Raluca Turcan, a anuntat luni ca PNL va contesta la Curtea Constitutionala proiectul de lege privind modificarea Codului de procedura penala, scrie Agerpres. Citeste si: LIVE VIDEO Protestatarii #rezist s-au adunat la Parlament: 'V-ati batut joc de istoria Romaniei,…

- PMP trage un semnal de alarma asupra modului in care sunt dezbatute in Parlament modificarile la Codul de procedura penala, considerand ca aceasta zi poate fi numita "lunea neagra", a declarat, luni, presedintele PMP, Eugen Tomac, conform Agerpres."Zi fierbinte azi in Parlament. Dar mai fierbinte…