- Procurorii DNA cer ridicarea imunitații fostului premier Florin Cițu și a foștilor miniștri ai Sanatații Vlad Voiculescu și Oana Mihaila in dosarul legat de achiziția vaccinurilor anti-Covid. DNA a transmis ca prejudiciul adus prin achiziția de vaccinuri este de peste 1 miliard de euro. Procurorii susțin…

- In conformitate cu prevederile constitutionale si legale, procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie a transmis procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie referatul cauzei, in vederea sesizarii Presedintelui Romaniei si Senatului Romaniei pentru formularea…

