Exmatricularea elevilor a fost reintrodusa in proiectele legilor Educației, printr-un amendament susținut de PNL și PSD. Exmatricularea ar putea fi realizata doar in situații grave, in urma incalcarii normelor de disciplina in spațiul școlar. In comisia pentru invațamant din Camera Deputaților, parlamentarii au votat vineri pentru introducerea unui amendament in proiectele legilor Educației. Ei solicita ca exmatricularea elevilor sa se poata aplica in cazurile grave in care elevii incalca “normele de disciplina in spațiul școlar, in vederea protejarii dreptului la educație a celorlalți beneficiari…