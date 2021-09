Stiri pe aceeasi tema

- Campionatului European de Fotbal pentru Amputați are loc anul acesta la Cracovia, in Polonia, in perioada 12-19 septembrie. Competiția, amanata din 2020, din cauza pandemiei, are la start 14 echipe. Componenții echipelor sunt sportivi cu membre amputate și care nu se folosesc de proteze. Trei…

- Elizabeta Samara, care a disputat partida de dublu si o partida de simplu in meciul cu Hong Kong, din sferturile de finala ale turneului olimpic feminin pe echipe la tenis de masa, a regretat ca Romania nu a profitat de culoar pentru a accede in semifinale. „Victoria de la dublu ne-a adus un moral mult…

- Arbitrul roman Ovidiu Hategan a fost delegat ca al patrulea oficial la semifinala EURO 2020 dintre selectionatele de fotbal ale Angliei si Danemarcei, programata miercuri 7 iulie, pe stadionul Wembley din Londra (ora 22:00), anuntat UEFA pe site-ul sau oficial. Meciul va fi condus de o brigada olandeza,…

- Arbitrul roman Ovidiu Hategan a fost delegat ca al patrulea oficial la primul meci din sferturile de finala ale EURO 2020, cel care va opune echipele de fotbal ale Elvetiei si Spaniei, vineri 2 iulie, la Sankt Petersburg (19:00). Meciul va fi condus de o brigada engleza, cu Michael Oliver…

- Echipa de fotbal a Suediei a castigat Grupa E a turneului final EURO 2020 dupa ce a invins selectionata Poloniei cu scorul de 3-2 (1-0), miercuri seara, la Sankt Petersburg. Foto: (c) MAXIM SHEMETOV / EPA Scandinavii a smuls victoria in ultimele momente ale partidei, prin golul lui Viktor Claesson…

- Atacantul Robert Lewandowski a afirmat, luni seara, ca echipa de fotbal a Poloniei se afla intr-o situatie dificila dupa ce a pierdut meciul cu Slovacia (1-2), in Grupa E a turneului final al EURO 2020, relateaza AFP. "Pacat ca nu am reusit macar un meci egal. Nu am fost suficient de buni in aparare…

- Reprezentativele de fotbal ale Spaniei si Suediei au terminat la egalitate, scor 0-0, partida disputata pe stadionul „La Cartuja” din Sevilla, contand pentru Grupa E a EURO 2020. Meciul dintre cele doua echipe afectate de Covid-19 a adus primul rezultat „alb” de la acest turneu final. Tot in Grupa E,…