- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a confirmat, miercuri, discutiile cu premierul desemnat Nicolae Ciuca. Ciolacu a precizat ca in PSD exista o optiune clara de a nu sustine un Guvern minoritar si a subliniat ca nu are nicio negociere cu conducerea PNL. ”Nu cred ca are importanta daca exista sau nu intalniri.…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat marți ca PNL are o decizie prin care nu poate negocia cu PSD. Liderul PSD a mai spus ca toate variantele sunt in discuție, inclusiv susținerea unui guvern minoritar. “In primul rand, domnul Florin Cițu este președintele PNL. Uita un lucru: ca nu poate negocia…

- Președintele PNL Florin Cițu, cel care a și condus, de altfel, delegația PNL ce a participat, luni, la consultarile de la Cotroceni, a declarat ca liberalii vor incerca sa faca o alta majoritate in perioada urmatoare. “Cand vom avea majoritate, vom prezenta și o propunere de premier”, a spus Cițu in…

- Florin Cițu e convins ca va caștiga alegerile interne in PNL, sambata, iar de luni, nu se va mai ruga de demisionarii din USR PLUS sa revina la guvernare. Una dintre condiții este ca formațiunea condusa de Barna și Cioloș sa nu mai vina la negocieri cu Stelian Ion la ministerul Justiției. “Nu e vorba…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a spus miercuri seara ca daca s-ar deschide vreun dosar penal pe numele lui, ar pleca imediat de la conducerea PSD. Declarația sa este o trimitere la situația premierului Florin Cițu despre care spune ca trebuia sa demisioneze, avand in vedere condamnarea primita in SUA.…

- Dupa ce tot mai mulți susținatori ai lui Florin Cițu l-au acuzat direct sau voalat pe Ludovic Orban de ieșirea in spațiul public a informației privind arestarea lui Florin Cițu in America, Ludovic Orban a facut o serie de declarații joi seara, la B1TV. Președintele PNL susține ca nu a știut niciodata…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni seara, la Digi24, ca iși va scrie demisia inainte de 25 septembrie, ziua Congresului PNL. Mai mult, daca va pierde alegerile, va pleca din funcția de șef al Camerei Deputaților, a spus Orban. Anunțul lui Orban este un mesaj subtil catre Florin Cițu,…