PNL și PSD se bat în comunicate. Ce răspund liberalii la cererea PSD pentru taxa de solidaritate Dupa solicitarea publica a PSD prin care se cere un raspuns la impunerea taxei de solidaritate, liberalii au transmis tot prin intermediul unui comunicat de presa ca nu sunt de acord cu „sufocarea mediului de afaceri și creșterea prețurilor pentru populație”. „Poziția Partidului Național Liberal in privința suprataxarii companiilor ramane una foarte clara și ferma: […] The post PNL și PSD se bat in comunicate. Ce raspund liberalii la cererea PSD pentru taxa de solidaritate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- PSD cere public, printr-un comunicat de presa, PNL „sa-și defineasca poziția fața de taxa de solidaritate aplicabila companiilor cu venituri mari și foarte mari”. „Nu este clar daca susțin sau se opun acestei taxe. Unii lideri marcanți ai PNL au cerut cu vehemența ca taxa de solidaritate stabilita la…

- Premierul suedez Ulf Kristersson a declarat intr-o conferința de presa ca guvernul sau a luat decizia de a oferi sprijin suplimentar Kievului, care include vehicule blindate și arme antitanc, potrivit Sky News. Este vorba de sistemul de artilerie Archer, un tun autopropulsat de concepție suedeza, recunoscut…

- Ungaria nu sustine aderarea Kosovo la Consiliul Europei, organizatia paneuropeana axata pe problematica drepturilor omului, a declarat marti ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, relateaza agentiile MTI, Tanjug si EFE, potrivit Agerpres. Vorbind la Budapesta la o conferinta de presa comuna cu…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat miercuri, inaintea ședinței de guvern, ca Executivul va adoptat o Ordonanța de Urgența prin care va supraimpozita profitul companiilor din energie. Acestea vor plati de anul viitor o contribuție de solidaritate in valoare de 60% pe profiturile care in 2022 și 2023 depașesc…

- Ministrul Virgil Popescu a declarat luni, dupa scandalul facut de liderul AUR la conferinta anuntata la sediul ministerului, ca George Simion ”nu este decat o trompeta a rusilor, a lui Putin, care actioneaza impotriva statului roman”. Ministrul Energiei a afirmat ca aceasta conferinta de presa anuntata…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a fost primit, luni, la Palatul Cotroceni, de președintele Klaus Iohannis. Cei doi oficiali au suținut o conferința comuna de presa. „NATO se afla aici și vom face tot ce e necesar pentru a apara toți aliații. Miniștrii de Externe ai NATO vor cauta modalitați…

- Procurorii polonezi nu vor fi de acord sa includa partea ucraineana in ancheta declanșata dupa ce o racheta a cazut și a ucis doi oameni intr-o localitate langa granița, scrie presa poloneza, citand surse apropiate investigației. „Nu exista o astfel de posibilitate legala și ar fi impotriva procedurilor,…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un si-a dezvaluit pentru prima data fiica in fata lumii, in fotografii surprinzatoare, transmise, sambata, de agentia oficiala de presa KCNA care arata perechea mergand mana in mana si inspectand lansarea celei mai mari rachete balistice intercontinentale, testata cu o…