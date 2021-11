Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Florin Citu, a declarat, sambata, 13 noiembrie, ca discutiile pentru formarea unui nou guvern vor continua pe capitolele Finante, Munca, Justitie, Economie si Sanatate. Florin Citu si a exprimat speranta ca negocierile privind programul de guvernare se vor incheia in cursul zilei,…

- "Sunt capitole - Finante, Munca, Justitie, Economie, mai e putin si la Sanatate si cam acestea ar fi. (...) Eu sper sa inchidem astazi capitolul pe programul de guvernare si dupa aceea sa incepem protocolul si discutiile pe ministere si pe functia de premier", a afirmat Florin Citu, la sediul PNL, potrivit…

- În timp ce liderul PNL Florin Cîțu a susținut ca este optimist cu privire la refacerea coaliției, calificând drept ”foarte buna” discuția cu USR, Dacian Cioloș a avut un mesaj mult mai nuanțat, aratându-se mai curând sceptic în aceasta etapa. ”Eu…

- Președintele PNL, Florin Cițu, și premierul desemnat, Nicolae Ciuca, vor depune lista cu miniștri și programul de guvernare, sambata, la ora 14.30, la Parlament. Liderul PNL, Florin Cițu, a dat un mesaj de forța in ședința BPN: "Eu cred ca poate trece acest Guvern. Trebuie sa fim mai optimiști…

- Liderul PNL Florin Citu a anuntat ca lista Guvernului si programul de guvernare aprobate de Biroul Executiv vor fi votate sambata de Biroul Politic National. ”Am prezentat in BEx propunerile pentru ministere. PNL va propune pentru Ministerul Justiaiei pe Alina Gorghiu, pentru Economie pe Florin Roman,…

- Liderul deputatilor USR PLUS Ionut Mosteanu a afirmat ca la sedinta de sambata dimineata a Birourilor permanente reunite ale Camerei si Senatului au lipsit iar liderii PNL si PSD. „Pare ca USL revine in forta”, a adaugat el. „Din nou, nu am avut cvorum la sedinta Birourilor Permanente Reunite…

- Cițu a decis sa il remanieze pe Stelian Ion, ministrul Justiției, pe care il acuza ca se opune reformelor. ”Acum cateva minute am trimis președintelui Romaniei cererea de revocare din funcția de Ministru de Justitie a domnului Stelian Ion. Nu voi accepta in Guvernul Romaniei miniștri care sa se opuna…