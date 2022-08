Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR, Daniel Blaga a anunțat ca formațiunea va depune moțiune simpla impotriva ministrului Energiei, Virgil Popescu, in prima zi a sesiunii parlamentare. Motivul este conform parlamentarului haosul din zona Post-ul Blaga: „USR depune moțiune simpla impotriva ministrului Energiei, Virgil Popescu,…

- USR va depune moțiune simpla impotriva ministrului Energiei, Virgil Popescu (PNL), in prima zi a sesiunii parlamentare, a anunțat marți președintele USR, Catalin Drula. El a facut apel la PSD sa voteze moțiunea impotriva liberalului Virgil Popescu. USR il acuza pe Virgil Popescu ca, prin masurile luate…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a facut azi la sfarșitul ședinței de guvern cateva precizari in legatura cu Ordonanta de Urgenta privind decarbonizarea sectorului energetic, un jalon din PNRR. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- USR a depus o noua motiune simpla impotriva ministrului Energiei. Purtatorul de cuvant al USR, Ionut Mosteanu, le-a transmis social-democratilor ca sunt asteptati sa se alature demersului pentru a arata „ca le pasa cu adevarat de preturile la carburanti”. In replica, Ionut Stroe a declarat, pentru „Adevarul”,…

- Blocul Comuniștilor și Socialiștilor a inaintat o moțiune simpla impotriva politicilor Ministerului Finanțelor. Deputații din opoziție il acuza pe ministrul Dumitru Budeanschi ca s-ar face vinovat de scumprile din ultima perioada.