PNL şi PSD, bătute de AUR în 25 de comune. Cifrele uluitoare ale alegerilor de la Iasi Social-democratii si-au reintrat in drepturi in cea mai mare parte a teritoriului din afara municipiului Iasi. Modul in care a decurs votul la parlamentarele de alaltaieri arata o revenire a PSD in unele fiefuri pierdute la locale, pe fondul unui absenteism istoric de la urne. Surpriza AUR de la alegeri a venit cu adjudecarea unei comune (Deleni) si cu un loc doi in cel putin un sfert din localitatile judetului. Desi la locale au iesit invingatori, liberali (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

