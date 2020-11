Stiri pe aceeasi tema

- ALEGERE… Noul primar al comunei Muntenii de Jos, Iulian Lazar, reuseste, inca o data, sa arate opozitiei ca este un om de cuvant. Chiar daca opozantii sai au lansat ideea ca, dupa investire, viceprimar va fi ales Nicu Teslaru, edilul l-a propus pe cel cu care a pornit in campania electorala, Vasile…

- SALVATORII DE SUFLETE… Detasamentul de pompieri Barlad a intervenit, miercuri dupa-amiaza, cu o autospeciala pentru cautare – salvare si un echipaj specializat, pentru salvarea unui caine. Patrupedul era blocat intr-un gard al unul bloc de pe strada Vasile Parvan din municipiul Barlad. „Dupa aproximativ…

- PROIECT… Spatiul verde din curtea Liceului Teoretic „Emil Racovita” va fi reamenajat prin intermediul unui proiect inedit – „Hub verde pentru LER Vaslui”, implementat de Asociatia Culturala ArtEst. Gradina liceului va fi decorata cu obiecte mestesugite de elevi din materiale reciclabile, care daca ar…

- INFECTARE… Sotia viceprimarului comunei Suletea a fost confirmata, zilele trecute, cu COVID-19. Potrivit primarului Ciprian Tamas, intreaga familie este bine, insa in izolare la domiciliu. Acesta a decis testarea tuturor angajatilor, iar primele rezultate au iesit negative, cu exceptia unei singure…

- Liderul USR Iasi, deputatul Cosette Chichirau, sustine ca primarul Mihai Chirica va fi nevoit sa bata palma cu PSD in Consiliul Local si sa refaca USL-ul, precizand ca PNL nu are cum sa faca altfel majoritate.Cosette Chichirau a scris, joi, pe Facebook ca primarul ales Mihai Chirica ”si-a…

- Vicepremierul Raluca Turcan a declarat, marti, la Targu Jiu ca locuitorii municipiului si cetatenii din judetul Gorj au de ales, la alegerile locale, intre un model bazat pe dezvoltare pe fonduri europene si implicare si intre modelul PSD, caracterizat, in opinia sa, de birocratie, neputinta si suspiciuni…

- Explicația primarului Catalin Flutur ca nu a putut face mai mult in ultimii 4 ani pentru ca ar fi fost blocat de consilierii PSD in Consiliul Local se dovedește o mare minciuna, demascata chiar de documentele oficiale consemnate in ședințele de consiliu.

- Viceprimar din 2016, Florinel Turcanu a decis sa faca pasul in fata si sa candideze pentru functia de primar al comunei Rosiesti. Fost consilier PSD, Turcanu trece in tabara liberala dupa ce este dat afara din partidul lui Buzatu, pentru ca a avut curajul sa promoveze corectitudinea, transparenta in…