- Premierul Marcel Ciolacu vrea cu orice preț sa se incadreze in țintele de deficit bugetar și nu se da in laturi sa apeleze la decizii radicale. ”Marele Plan” include patru masuri majore care ar urma sa aduca economii de 6-8 miliarde de lei la bugetul de stat. Ciolacu ia in calcul aceste masuri, dupa…

- Nicolae Ciuca a susținut recent necesitatea ca ajustarea deficitului bugetar sa inceapa cu reducerea cheltuielilor de funcționare a statului, in special a administrației publice centrale. Astfel, la inceputul saptamanii, Ciuca le cerea chiar miniștrilor liberali, in frunte cu Marcel Boloș, sa vina cu…

- Premierul Marcel Ciolacu vrea sa puna in aplicare un plan in patru puncte prin care are drept obiectiv economii de circa 8 miliarde de lei la bugetul de stat. Astfel, Ciolacu i-a cerut ministrului de Finanțe sa puna in aplicare planul care cuprinde masuri cruciale pentru incadrarea in țintele de deficit…

- Masurile fiscale din ”Ordonanța Austeritații” discutate in Coaliție: La ce nu s-au ințeles liberalii și social-democrații Liberalii și social-democrații din Coaliția de Guvernare au avut negocieri intense de peste doua ore și jumatate, cu scopul de a defini noile masuri fiscale. Potrivit TVR, nu s-a…

- Liderii coalitiei au decis deja sa desfiinteze peste 200.000 de posturi publice care sunt neocupate. Dar ministrul Energiei, Sebastian Burduja, susține ca o varianta pentru reducerea cheltuielilor ar putea fi și concedierile in aparatul de stat.

- Prin OUG nr. 45/2023 s-a stabilit modificarea OUG 168, astfel incat pentru bugetarii din categoria „Administrație” sa se aplice din 1 iunie 2023 nivelul salariilor de baza prevazute de Legea 153 pentru anul 2022. „Avand in vedere constrangerile fiscal-bugetare din anul 2023, s-a optat intr-o prima faza…

- Comitetului Roman pentru Inteligența Artificiala, inființat ca organism de sprijin pentru Ministerului Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii, va avea, ca prima misiune, implementarea inteligenței artificiale (IA) chiar in administrația publica locala și centrala. Aceasta va prelua sau, mai degraba,…

- Coaliția va face in saptamanile urmatoare o evaluare a secretarilor de stat, insa cel mai probabil vor fi doar mici ajustari, nu o reducere consistenta a demnitarilor, susțin surse din randul Puterii pentru „Adevarul”.