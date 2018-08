PNL și PMP cer comisie de anchetă parlamentară în cazul pestei porcine africane In acest sens a fost inregistrata la Biroul Permanent al Camerei Deputaților solicitarea și proiectul de hotarare privind inființarea unei Comisii parlamentare de ancheta a Camerei Deputaților privind verificarea modului prin care autoritațile statului roman au pus in aplicare prevederile Programului național de supraveghere, prevenire și control al pestei porcine africane. Scopul comisiei este acela de a determina cauzele care au condus la apariția focarelor de pesta porcina africana in Romania, la extinderea extrem de rapida a acestei molime, erorile autoritaților in gestionarea unei… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

