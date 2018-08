Stiri pe aceeasi tema

- "Peste 600 de focare de pesta porcina africana" in Romania Foto: Agerpres. Din cauza pestei porcine africane, autoritatile au aprobat vânarea a aproximativ 5.000 de mistreti aflati în zonele în care au fost confirmate focare ale bolii. Ministrul apelor si padurilor,…

- Pentru ca circula pe rețelele de socializare o poza cu porci ingropați de vii și toata lumea crede ca poza a fost facuta in Romania, s-a declanșat o mini-isterie care are șansele sa devina mega-isterie in curand. Așadar, cateva lamuriri. Poza nu este din Romania și nici nu este facuta recent. Macelul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca liberalii vor avea un proiect de hotarare pentru infiintarea unei comisii parlamentare de ancheta a cazurilor de pesta porcina, care este "o ciuma africana" ce "a penetrat tot din cauza ciumei rosii".

- PNL va solicita sesiune extraordinara a Camerei Deputatilor si Senatului pentru 20 august cu scopul infiintarii unor comisii de ancheta privind protestele si cazul pestei porcine, dar si pentru depunerea unei motiuni simple impotriva ministrului de Interne, Carmen Dan. "Vom initia demersurile…

- Pe 12 februarie 2018, Viorica Dancila a luat decizia, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, ca Geronimo Raducu Branescu sa fie numit presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Animalelor ANSVSA . De la numirea sa, a inceput si haosul…

- "Romanii nu vor ramane fara porci din cauza virusului pestei porcine africane", a dat asigurari ministrul Agriculturii, Petre Daea. "Le spun tuturor cetatenilor din Romania ca suntem in stare sa producem urgent pentru a inlocui pierderile acestea dupa ce trece acest foc si reusim sa dezinfectam zona…

- Autoritatile bulgare au initiat procedurile pentru construirea unui gard la frontiera cu Romania, in scopul blocarii raspandirii pestei porcine africane, scrie publicatia Sofia Globe, potrivit adevarul.ro.

- ANSVSA Constanta ia masuri in scopul prevenirii introducerii pe teritoriul judetului Constanta a pestei porcine africane. Avand in vedere situatia epidemiologica in care se afla Romania ca urmare a confirmarii unor focare de pesta porcina africana in judetele Satu ndash; Mare si Tulcea la porcii domestici…