Stiri pe aceeasi tema

- Liberalii iau în discutie, luni, în Biroul Executiv al partidului, calendarul pentru alegerile locale, sondajele de opinie în privinta candidatilor si termenele de desemnare a acestora. Este prima ședința din acest an a conducerii PNL.Pe ordinea de zi a sedintei liberalilor mai…

- Calendarul angajarii Guvernului Orban pe Legea Bugetului de stat pe anul 2020. Premierul și liderul PNL Ludovic Orban le-a transmis, luni, in ședința de la Parlament liberalilor ca intenționeaza sa convoace miercuri o ședința de Guvern pentru a prezenta proiectul de buget pe 2020 urmand ca pe data…

- Liderul USR, Dan Barna, a taxat sambata guvernul Ludovic Orban pentru ca nu a inclus alegerea primarilor in doua tururi de scrutin pe lista proiectelor pe care iși vor asuma raspunderea in Parlament. Barna spune ca actualul sistem de alegeri locale tranforma comunitațile in „moșii ale unor grupuri…

- Calendarul lui Ludovic Orban a fost respins in Parlament. Liderul PNL susține ca cerut audierea miniștrilor catre comsiile de specialitate marți și votul in plen sa se susțina miercuri. ”Am solicitat...

- Liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a spus, referindu-se la echipa guvernametala propusa de Ludovic Orban, ca ”se putea un pic mai bine”. Fostul premier este nemulțumit de numarul redus de femei desemnate ministru, de lipsa de experiența a unor membri ai cabinetului și de faptul ca ministru al Apararii…

- Liderul PNL Ludovic Orban, premierul desemnat de presedintele Klaus Iohannis sa faca noul Guvern, depune, astazi, in Parlament, programul sau de guvernare si lista ministrilor din Cabinet. Inainte de a depune documentele, se va consulta si cu seful statului. Urmatorul pas este votul din Parlament, pentru…

- Orban a declarat in urma cu puțin timp ca va solicita votul in Parlament saptamana viitoare, fie joi, fie vineri. Liderul PNL a precizat ca ulterior, luni sau marți, vor urma audierile in Comisie iar in ziua urmatoare votul. Depunerea in Parlament va avea loc „joi sau vineri iar fie luni sau…

- Înainte de nominalizarea premierului unui guvern PNL, Ludovic Orban s-a întâlnit în aceasta dimineața cu guvernatorul BNR, Mugur Isarescu la sediul Bancii Centrale. Discuțiile au durat circa o ora iar temele abordate au fost legate de evoluția economiei europene și situația macroeconomica…