PNL și-a desemnat secretarii de stat și șefii de deconcentrate. Zeci de numiri politice în instituții de stat Reuniți sambata in ședința Biroului Politic Național (BPN), liderii au validat prin vot 72 dintre propunerile facute de organizațiile județene pentru ocuparea funcțiile de secretari și subsecretari de stat, precum și de șefi de deconcentrate. “Organizatiile PNL au formulat propuneri pentru functiile de secretari de stat, presedinti, vicepresedinti de agentii. A existat o evaluare facuta […] The post PNL și-a desemnat secretarii de stat și șefii de deconcentrate. Zeci de numiri politice in instituții de stat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

